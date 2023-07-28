МИД России пригрозил жестким ответом на обстрел Таганрога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры после падения украинской ракеты в Таганроге и атаки беспилотников на Москву, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала действия украинского руководства по отношению к гражданскому населению преступными, добавив, что подобные атаки заведомо не имели военного смысла.

Решительно осуждаем очередные преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры. Военного смысла они заведомо не имели. <...> Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры, — сказала дипломат.

Российская сторона призвала мировое сообщество осудить применение киевскими властями террористических методов.

Минобороны РФ ранее сообщило, что удар по жилой инфраструктуре Таганрога нанесли ВСУ переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса С-200. Снаряд был перехвачен в воздухе российскими средствами ПВО. В ведомстве назвали обстрел террористической атакой.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в результате взрыва пострадали двенадцать человек. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы. К ликвидации последствий привлечены 60 спасателей и 17 единиц специальной техники. Эпицентром взрыва стал Таганрогский художественный музей.

В результате происшествия власти Таганрога ввели режим чрезвычайной ситуации.