МИД РФ предупредил ЕС о деградации рынков за введение потолка цен на газ МИД России: инициатива ЕС по введению потолка цен на газ приведет к деградации рынков

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Введение Евросоюзом ценового потолка на газ противоречит законам рынков и приведет к их деградации, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин. По его мнению, такое решение является контррыночным инструментом и представляет собой попрание международного права.

Могут быть разные безумные идеи на этот счет, однозначно это меры, которые к числу рыночных отнести нельзя. Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков, — сказал Сентюрин.

Он добавил, что подобные шаги и их обсуждение «дестабилизируют рынки и повышают уровень неопределенности».

Накануне стало известно, что председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила другим странам Союза снизить предлагаемый потолок цен на газ с 275 евро за МВтч до 188 евро за МВтч. Ранее Bloomberg заявил, что в Евросоюзе представители 12 стран требовали снизить потолок цен на российский газ. Агентство отметило, что страны намерены смягчить влияние энергетического кризиса на жителей Европы и бизнес. В списке государств в том числе оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша, которые направили соответствующее предложение.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер указывал, что введение потолка цен на российский газ является нарушением договоренностей, а принявшие данное решение страны Европы рискуют остаться без поставок.