МИД России предупредил о возможных химических провокациях ВСУ МИД: Россия уведомила ОЗХО о возможных химических провокациях ВСУ

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Россия уже сообщила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о возможных химических провокациях ВСУ, целью которых является обвинение РФ в подобных атаках, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, сообщает ТАСС. Он добавил, что организация уже изучает данные об этом, полученные от России.

Техсекретариат ОЗХО изучает информацию от России о возможных химических провокациях ВСУ и готовит реакцию на это, — рассказал постпред РФ.

Ранее поступала информация, что СБУ готовила провокации в применении химического оружия в Высокополье, Ивановке, Князевке и Тополином Херсонской области, а также в Апостолово Днепропетровской области. В связи с этим российское военное ведомство уже уведомляло «цивилизованный Запад», ООН, комитет Красного Креста и ОЗХО, что эти и другие провокации в ближайшее время планировалось широко распространить через западные СМИ.