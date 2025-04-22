МИД России предупредил НАТО о последствиях агрессии Грушко: Россия будет использовать все средства для обороны на фоне агрессии НАТО

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Александр Грушко

Москва будет использовать все имеющиеся средства для обеспечения своей обороноспособности на фоне агрессивных устремлений НАТО, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, в гонку вооружений Россия ввязываться не будет, а имеющиеся у Москвы средства достаточно обширны.

Многие решения уже были объявлены, и они реализуются. В частности, речь идет о создании карельского танкового корпуса, о создании двух военных округов — Ленинградского военного округа, Московского военного округа, — поделился собеседник агентства.

Грушко пообещал внимательно смотреть на эволюцию ситуации и при необходимости принимать и реализовывать другие решения, которые РФ сочтет необходимыми. Замглавы МИД добавил, что враждебная политика НАТО опирается на агрессивное военное планирование. Власти России вынуждены учитывать это в своих оборонных действиях, убежден Грушко.

Замминистра иностранных дел отметил, что тенденция последних лет заключается в создании квазисоюзов в НАТО, где страны стараются оптимизировать военную структуру для эффективности. Как подчеркнул Грушко, для МИД очевидно, что все это направлено против интересов безопасности России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, чем опасно членство Украины в НАТО. Представитель Кремля уточнил, что это угрожало бы национальным интересам России, и заявление США о непринятии Украины в НАТО отвечает российским интересам.