МИД России предостерег Запад от использования ситуации с мятежом в России МИД России предостерег страны Запада от использования ситуации для достижения своих русофобских целей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва предостерегает страны Запада от намеков на использование ситуации в России для своих целей, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ. В нем говорится, что такие возможные попытки будут бесперспективными и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил в других странах.

Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей, — говорится в публикации.

В заявлении также утверждается, что Россия продолжит суверенный курс на обеспечение своей безопасности, защиту своих ценностей, укрепление авторитета на международной арене и формирование справедливого многополярного миропорядка.

В ночь на 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» вместе с бизнесменом Евгением Пригожиным вошли в Ростовскую область и заняли штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. По городу передвигаются вооруженные люди без опознавательных знаков, а на границах города возведены блокпосты. Кроме того, бойцы «Вагнера» установили противотанковые мины на въезде в Ростов.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ранее заявил, что техника ЧВК «Вагнер» передвигается по Липецкой области, принимаются меря для обеспечения безопасности населения. В связи с этим он рекомендовал жителям по возможности оставаться в домах и отказаться от поездок на транспорте.