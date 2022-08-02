МИД России предостерег страны Запада и Киев от невыполнения сделки по зерну Захарова предостерегла Запад и Киев от невыполнения оставшейся части сделки по зерну

Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Gервый сухогруз с украинским зерном прибудет в Стамбул 2 августа

Москва приветствует начало реализации стамбульских договоренностей по экспорту зерна с Украины и надеется, что Киев и западные страны выполнят свои обязательства по обеспечению безопасности торгового судоходства в черноморских портах, заявила на официальном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция брифинга ведется на YouTube-канале МВД РФ. Также дипломат предостерегла остальные стороны от попыток не выполнить оставшуюся часть соглашения.

Мы предостерегаем [Киев и Запад] от попыток «замотать» или не выполнить вторую часть пакета, сделать все, чтобы она не была реализована, — заявила Захарова.

22 июля Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины. 1 августа стало известно, что судно с украинским зерном вышло из одесского порта.

Позднее стало известно, что сухогруз Razoni, на борту которого находится 26 тысяч тонн украинской кукурузы, стал первым кораблем, которому удалось успешно пройти по водному маршруту. Он зашел в «безопасную зону» в районе румынского портового города Сулин. Далее судно пройдет пролив Босфор и направится в порт Триполи. Отправления также ожидают 16 судов с продовольствием.