МИД России потребовал сократить персонал посольства Словении

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России вызвал временного поверенного в делах Словении в России и потребовал сократить на четыре человека персонал посольства в Москве. Дипмиссия должна выполнить это требование в десятидневный срок, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Таким образом Москва ответила на недружественные действия Любляны по сокращению состава посольства России, на безосновательные попытки обвинить Россию в военных преступлениях на Украине, а также на оказание Словенией помощи киевскому режиму.

На основе принципа взаимности также решено скорректировать условия функционирования словенского диппредставительства с учетом фактического положения, в котором оказалось наше посольство в Любляне, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что МИД России объявил персонами нон грата пятерых португальских дипломатов, обязав их покинуть страну в течение 14 дней. До этого Москва заявила о высылке 27 сотрудников посольства Испании, а также 34 работников дипучреждений Франции. Наряду с ними из России будут высланы 24 итальянских дипломата.