МИД России: попытки ударов по Белоруссии обречены на провал

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Любые попытки нанесения ударов по Белоруссии обречены на провал, заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. По его словам, белорусские вооруженные силы и совместная с РФ региональная группировка войск надежно защищают западные рубежи Союзного государства.

Россия и Белоруссия формируют единое оборонное пространство и связаны соответствующими обязательствами. Любые попытки нанесения таких ударов обречены на провал, — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что в последние годы НАТО наращивает ударные подразделения на рубежах Союзного государства, в первую очередь в Польше и Прибалтике, пытаясь представить это как купирование угроз со стороны России. Это и вызывает реакцию со стороны Союзного государства, а заявления о польских правах на белорусские земли со стороны польских политологов и экспертов не способствуют разрядке и без того напряженной обстановки в регионе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае нападения с запада или юга Минск и Россия предпримут ответные меры, от которых «не только Европа задрожит». Комментируя предположения средств массовой информации США относительно возможного вторжения на территорию Украины, Лукашенко заявил, что «это полная глупость». Он подчеркнул, что участие белорусских войск в конфликте «ничего положительного к этому не добавит», а лишь усугубит ситуацию.