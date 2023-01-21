МИД России пообещал ввести меры против французских СМИ МИД РФ: блокировка счетов RT France приведет к ответным мерам со стороны России

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Блокировка счетов RT France приведет к ответным мерам в отношении французских СМИ в России, заявили в МИД РФ, передает ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что ответные меры будут такими, «что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов».

Блокировка счетов RT France приведет к ответным мерам в отношении французских СМИ в России. Они будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов, — сообщили в дипведомстве.

20 января руководитель редакции RT France Ксения Федорова заявила, что счета СМИ заблокированы во Франции, заявила. По ее словам, в банке заявили, что сделали это по требованию главного управления казначейства при Минфине страны в соответствии с «критерием принадлежности».

В Министерстве экономики и финансов Франции газете Le Monde уточнили, что такое решение было принято в соответствии с девятым пакетом санкций Евросоюза, принятым в декабре 2022 года. Ограничения затронули Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК), медиахолдинг «Национальная Медиа Группа», телекомпанию АНО «ТВ-Новости» и Фонд стратегической культуры.