МИД России пообещал Украине ответить за удары по Крымскому мосту Захарова: атаки по Крымскому мосту не останутся без ответа со стороны России

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинские атаки по Крымскому мосту не останутся без ответа со стороны России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте ведомства, подобные акции Киева показывают миру истинную сущность украинской власти.

Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа, — сообщила дипломат.

12 августа в Минобороны России сообщили, что ВСУ попытались нанести удар по мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ракета была перехвачена и сбита средствами противовоздушной обороны.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал о двух сбитых в районе Крымского моста украинских ракетах. Он подчеркнул, что переправа не получила повреждений в результате атаки. Позже Аксенов сообщил, что еще одна ракета ВСУ была сбита над Керченским проливом. Он также поблагодарил российские войска за высокий профессионализм и бдительность.

Вечером 7 августа на Крымском мосту перекрывали движение из-за сообщений о надводном беспилотнике. Движение по мосту было приостановлено с 22:15 до 23:31. Причиной тому послужило обнаружение в акватории Черного моря подозрительного предмета, который напоминал катер без экипажа. Спустя некоторое время выяснилось, что объект не представляет никакой опасности.