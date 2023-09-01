МИД России пообещал сделать выводы в отношении Дании МИД назвал требование Дании сократить число российских дипломатов враждебным

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недовольство по поводу требования датских властей сократить количество дипломатических сотрудников в посольстве России в Копенгагене с 15 до 5 человек, сообщили в пресс-службе ведомства. Она назвала это требование еще одним проявлением враждебной позиции со стороны датского руководства в отношении Москвы и добавила, что будут сделаны соответствующие выводы.

Расцениваем требование датских властей о сокращении числа дипломатических сотрудников, работающих в посольстве России в Копенгагене, с 15 до 5 человек как очередное проявление враждебной позиции руководства Дании в адрес нашей страны. Необходимые выводы из этого, конечно, будут сделаны, — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что в Москве со здания, где располагалось посольство Исландии, сняли флаг и все таблички. Также прекратил работу полицейский пост.

До этого временный поверенный в делах Исландии Магнус Ханнессон официально уведомил МИД России о том, что дипмиссия в Москве приостанавливает работу в соответствии с решением министра иностранных дел Исландии Тоурдис Гильфадоттир. В Рейкьявике сочли содержание посольства в Москве нецелесообразным.