МИД России пообещал «бесконечно» напоминать Западу о «Северных потоках» Захарова: Россия будет апеллировать к открытому расследованию диверсии на СП

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Россия будет «бесконечно» призывать к необходимости открытого расследования диверсии на «Северных потоках», заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Основанная на фактах логика, по ее словам, свидетельствует, что взрывы на газопроводе были выгодны именно Вашингтону и администрации президента США Джо Байдена. Даже если следствие не завершится на Западе, оно идет в России, уточнила она.

Мы на международной арене будем бесконечно, всегда, постоянно апеллировать к необходимости транспарентности [в расследовании], — сказала дипломат.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что на Западе знают виновных в подрыве «Северных потоков», поэтому там и не ведется расследование обстоятельств теракта. Расследование не принесет «вреда России», так как диверсию совершили США и другие страны НАТО, добавил он.

До этого директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что некоторые косвенные признаки указывали, что за террористическими актами на «Северных потоках» стоят англосаксонские государства. Однако затем «мозаика сложилась» и у российских властей не осталось сомнений в их причастности к диверсии, подчеркнул он. По его словам, косвенные признаки были показаны самими авторами терактов.

В феврале сообщалось, что Генпрокуратура Германии продолжает расследование подрыва газопровода. При этом в ведомстве не стали отвечать на вопрос российских журналистов о том, помогают ли Швеция и Дания в поиске подозреваемых.