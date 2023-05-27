МИД России поймал Турцию на противоречии по украинскому вопросу МИД РФ: поставки Турцией вооружения на Украину противоречат риторике Анкары о прекращении огня

Поставки Турцией вооружения на Украину прямо противоречат намерениям Анкары как можно скорее обеспечить прекращение огня в зоне СВО, заявил в беседе с РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон. Он напомнил, что Турция ранее не раз предлагала выступить в роли посредника между Россией и Украиной для заключения мирного договора. Отправка оружия ВСУ никак не вписывается в эту риторику, считает Пилипсон.

Анкара не раз заявляла о стремлении обеспечить скорейшее прекращение огня на Украине и возобновить при собственном посредничестве переговорный процесс. Разумеется, поставки вооружений и военной техники киевскому режиму прямо противоречат таким намерениям и никак не сочетаются с ролью посредника, — сказал представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Киев заключил три контракта с турецким производителем беспилотников Baykar. По словам министра стратегической промышленности Украины Александра Камышина, соглашения с двумя предприятиями украинского оборонно-промышленного комплекса были подписаны на выставке авиатехники Teknofest 2023 в Стамбуле.

В августе 2022 года на Украине рассказали о планах строительства завода для выпуска турецких ударных беспилотников Bayraktar на территории страны. В Киеве отмечали, что локализация производства позволит использовать при сборке БПЛА в том числе украинские комплектующие. Глава компании Baykar Халук Байрактар прошлым летом сообщал, что завод на Украине планируют построить за два года.