МИД России озвучил оптимальную альтернативу зерновой сделке МИД: проект поставки 1 млн тонн зерна в Турцию может заменить зерновую сделку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предложенная президентом России Владимиром Путиным идея отправить в Турцию 1 млн тонн зерна для переработки и дальнейшей отправки нуждающимся странам является идеальной альтернативой ранее существовавшей зерновой сделке, говорится в сообщении на сайте МИД. В ведомстве подчеркнули, что министры иностранных дел России и Турции рассмотрят это предложение на переговорах, которые пройдут с 31 августа по 1 сентября.

Главы МИД России и Турции намерены поработать над параметрами претворения в жизнь инициативы президента РФ Владимира Путина об организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны. Рассматриваем этот проект как оптимальную рабочую альтернативу «черноморской сделке», — говорится в публикации МИД.

Как заявили в ведомстве, российская сторона вновь уведомит турецкую о том, что все идущие на Украину суда считаются для РФ потенциальными перевозчиками военных грузов, вовлеченными в конфликт на стороне ВСУ.

Ранее турецкая газета Hürriyet писала, что Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на готовящейся встрече в Сочи могут обсудить новую формулу для зерновой сделки. По данным издания, ее постарается выработать глава МИД Турции Хакан Фидан, который на прошлой неделе посетил Украину и теперь готовится прибыть в Москву.