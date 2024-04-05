МИД России отреагировал на встречу Армения – США – ЕС в Брюсселе МИД РФ: США И ЕС эфемерными обещаниями добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС

Соединенные Штаты и Европейский союз эфемерными обещаниями, которые они дали на встрече в Брюсселе, добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, говорится в заявлении Министерства иностранных дел России. Также в российском внешнеполитическом ведомстве считают очевидным, что Запад хочет превратить республику в инструмент реализации «своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе».

Рассматриваем состоявшуюся 5 апреля 2024 г. в Брюсселе встречу высокого уровня в формате Армения — США — Евросоюз как очередную попытку «коллективного Запада» втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние. <...> Очевидно, что Запад хочет превратить Армению в инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе. Нам известно, что Вашингтон и Брюссель — под эфемерные обещания — добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, вывода российской военной базы и пограничников, — говорится в сообщении.

Также МИД РФ призвал власти республики не дать Западу обмануть себя и повести страну по ложному пути. В ведомстве считают, что помощь, которую пообещали международное объединение и Штаты несоизмерима с многомиллиардными выгодами, получаемыми в результате взаимодействия с Россией и в рамках Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.

Подтверждаем настрой всесторонне углублять и расширять отношения с Арменией на принципах, закрепленных в основополагающих двусторонних документах и договоренностях по линии общих интеграционных объединений. Убеждены, что поступательное развитие российско-армянского союзничества будет способствовать реализации коренных интересов народов России и Армении, укреплению региональной безопасности и стабильности, — отметили в МИД.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз выделит Армении €270 млн в форме грантов в течение четырех лет. По словам главы ЕК, средства пойдут на осуществление «плана роста и развития» республики. Она добавила, что Евросоюз намерен сделать Армению «более устойчивой».