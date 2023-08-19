МИД России отреагировал на слухи об отправке украинских солдат в Африку Захарова: Лондон искусственно наращивает конфликт в Африке, отправляя туда ВСУ

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Великобритания искусственно наращивает военный конфликт в странах Африки, отправляя туда украинских солдат, заявила в беседе с РИА Новости представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на сообщение источника о том, что MI6 готовят к отправке на континент около 100 бойцов ВСУ. По ее мнению, Лондон пытается зацепиться за колониальное наследие и не общаться с африканскими лидерами на равных. Что касается украинских солдат, Захарова считает, что это их плата за помощь в борьбе с Россией.

С учетом того, что MI6 с недавних пор открыто бравирует своей вовлеченностью в планирование и осуществление террористических атак киевского режима на нашу страну, фиксируем намерения британских властей использовать украинских марионеток для решения задач и в других регионах мира. <...> В этих махинациях украинские солдаты, очевидно, служат своеобразной платой Киева за военную помощь Запада, — сказала Захарова.

По ее мнению, за реализацию подобных действий в будущем будут расплачиваться как граждане Украины, так и жители Африки.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что служба внешней разведки Великобритании MI6 может отправить в Африку диверсионно-карательный отряд, состоящий из 100 боевиков украинских нацформирований. Британская разведка подготовила для украинских подразделений несколько задач. В их числе — проведение диверсий на объектах инфраструктуры в странах Африки, а также ликвидация африканских лидеров, которые ориентированы на сотрудничество с Россией.