МИД России отреагировал на признание Арменией Римского статута МИД: Россия считает неприемлемыми планы Армении по присоединению к Римскому статуту МУС

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МИД РФ

Власти РФ считают неприемлемым присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), заявил ТАСС источник в МИД России. По словам источника, Ереван уже был предупрежден о крайне негативных для отношений с Москвой последствиях такого решения.

В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных «ордеров» МУС в отношении российского руководства, — сообщили в ведомстве.

Конституционный суд (КС) Армении признал 24 марта Римский статут Международного уголовного суда (МУС) соответствующим конституции республики. Ратификация статута означает, что страна признает юрисдикцию Гаагского трибунала в отношении всех дел, которые тот ведет. Теперь Армения находится в юрисдикции Гаагского трибунала, который может проводить в республике расследования и задержания.

17 марта МУС в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Основанием для возбуждения дела послужили сведения о «незаконном перемещении детей» с Украины в Россию.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение возмутительным и неприемлемым. Он добавил, что РФ не признает юрисдикцию этого суда и его решения считает «ничтожными».