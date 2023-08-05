Москва осуждает нападение ВСУ на российское гражданское судно, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что террористические атаки Киева не останутся без ответа, а их авторы неминуемо понесут наказание.
Подобным варварским акциям не может быть оправдания, они не останутся без ответа, их авторы и исполнители неминуемо понесут наказание, — заявила она.
По словам Захаровой, ответственность за теракт уже фактически взяла на себя СБУ в лице ее председателя Василия Малюка, который со свойственной укронацистам бесчеловечностью назвал нацеленный на убийство безоружных мирных людей циничный теракт «законным, логичным и эффективным шагом».
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об атаке украинских морских дронов на танкер РФ в Черном море. По его словам, в результате нападения получили ранения сотрудников экипажа. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.
В результате атаки погибших нет. Рогов добавил, что детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова Крым.
Позднее Telegram-канал Baza опубликовал фотографии поврежденного беспилотниками ВСУ судна. На них можно заметить, что в результате атаки водой залило машинное отделение. Также были выбиты стекла на капитанском мостике, повреждена часть обшивки корабля.