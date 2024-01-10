«Террористические методы»: МИД РФ выпустил заявление по ситуации в Эквадоре Захарова осудила захват заложников в Эквадоре

Фото: IMAGO/Global Look Press

Российская сторона решительно осуждает действия криминальных группировок в Эквадоре, в том числе захват заложников, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила надежду на скорейшее восстановление правопорядка в южноамериканской стране.

Выражаем солидарность с правительством и народом Эквадора, которые столкнулись с резкой активизацией деятельности криминальных структур, направленной на дестабилизацию внутриполитической обстановки. Решительно осуждаем используемые вооруженными группировками террористические методы, включая захват заложников, — говорится в комментарии Захаровой.

Она выразила соболезнования семьям погибших в ходе массовых беспорядков и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. По словам Захаровой, Москва рассчитывает на то, что власти Эквадора смогут своими силами, без вмешательства из-за рубежа, остановить разгул преступных группировок и восстановить порядок.

Как сообщалось ранее, в Эквадоре вооруженные люди в прямом эфире ворвались в студию телеканала TC Televisión и взяли в заложники находившихся там сотрудников. В дальнейшем полиции удалось освободить большую часть заложников и задержать нескольких преступников.

В стране объявлен режим «внутреннего вооруженного конфликта» из-за массовых беспорядков, последовавших за бунтами заключенных в четырех тюрьмах страны. По последним данным, погибли 10 человек включая двух полицейских.