МИД России призвал НАТО к ответу за теракт в Брянской области МИД России: возникает вопрос о соучастии НАТО в теракте в Брянской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МИД России выступил с осуждением теракта в Брянской области, в котором погибли два человека и был ранен 11-летний мальчик. В ведомстве подчеркнули, что убийства были совершены из оружия НАТО, в связи с чем возникает вопрос об участии государств Альянса в преступлении. Министерство также заявило, что украинские официальные лица неоднократно признавали одобрение их действий США и другими странами НАТО.

Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма, — говорится в сообщении.

Москва сделала соответствующие выводы из произошедшего, российские следственные органы приступили к расследованию инцидента, сообщили в МИД.

Данное преступление не останется безнаказанным, — заверили в министерстве.

Диверсанты проникли в Брянскую область днем 2 марта. Глава региона Александр Богомаз сообщал, что в селе Любечане Климовского района преступники открыли огонь по автомобилю, который перевозил детей к школьному автобусу. В результате погиб водитель, ранение получил мальчик Федор, который находился в машине с двумя девочками. В итоге ребенок смог отвести детей в лес, а потом, поймав попутку, доехать с ними до безопасного места.

Ответственность за вылазку в Брянскую область с территории Украины взял на себя «Русский добровольческий корпус». NEWS.ru узнал подробности о том, что это за отряд, и биографии его участников.