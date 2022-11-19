МИД России осудил решение Польши не допустить Лаврова на заседание ОБСЕ

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Сергей Лавров

Решение Польши отказать главе МИД РФ Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ беспрецедентно и провокационно, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, в Москве сочли шаг Варшавы несовместимым со статусом председателя организации. Заседание должно пройти в городе Лодзи 1–2 декабря.

Оно [решение Польши] несовместимо со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства. Нарушены правила процедуры ОБСЕ и решения ее директивных органов, в частности решение СМИД ОБСЕ в Порту (2002 г.) о принципах работы действующего председательства, — говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве также назвали шаг Польши «неприемлемым выпадом» против России в контексте СМИД, который стал «кульминацией всего „антипредседательства“»

В МИД указали на то, что Польша в течение года «рушила основы» ОБСЕ и делала все что могла для «эрозии основополагающей для организации культуры консенсуса». Кроме того, в ведомстве считают, что своими действиями Варшава подорвала авторитет организации и превратила ее в место «для политиканских шоу и антироссийских упражнений».

При этом в МИД уверены, что все «здравомыслящие политики» разделяют позицию Москвы о недопустимости подобных шагов. В ведомстве убеждены, что шагу Польши дадут принципиальную оценку — соответствующий запрос был направлен всем государствам — участникам ОБСЕ накануне.

В ведомстве уточнили, что российскую делегацию возглавит постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.

Ранее Варшава подтвердила, что Лаврова не пустят на заседание ОБСЕ. Информацию подтверждала представитель польского МИД Лукаша Ясину