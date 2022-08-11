МИД России опроверг сообщения об отправке на Украину военных КНДР Представитель МИД РФ Нечаев назвал фейками сообщения об отправке добровольцев из КНДР в Донбасс

Фото: China Military

Информация о возможной отправке добровольцев из КНДР для участия в специальной военной операции России на Украине является ничем иным, как фейком, заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, пишет ТАСС. Он добавил, что боевых возможностей российских войск, а также сил республик Донбасса достаточно для выполнения поставленных задач.

Хотели бы со всей ответственностью заявить: данные сообщения от начала и до конца являются фейками. Подобные переговоры не ведутся, и отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется, — сказал Нечаев.

Ранее появилась информация о том, что КНДР якобы готова направить на Украину до 100 тысяч добровольцев для участия в боевых действиях в Донбассе.

Северная Корея признала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) 13 июля. Вскоре после этого посол России в КНДР Александр Мацегора допустил, что рабочие Северной Кореи смогут помочь восстановить Донбасс.

29 июля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что готов провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Тогда же посол ДНР в России Ольга Макеева предложила КНДР поучаствовать в трибунале над украинскими военными.

9 августа Пушилин заявил о ведущихся с Пхеньяном переговорах о приезде в республику строителей из КНДР. По его словам, первые группы специалистов должны прибыть в ближайшее время.