МИД России оценил юридическую силу резолюции ООН о репарациях Украине МИД России назвал юридически ничтожной резолюцию о репарациях Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России

Резолюция Генассамблеи ООН о репарациях, которые Россия обязана выплатить Украине, ничтожна с правовой точки зрения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся в комментарии на сайте министерства, Генассамблея не обладает компетенцией для решения подобных вопросов, включая определения факта агрессии и возложения вины на какую-либо сторону, в отличие от Совбеза ООН.

Принятая резолюция ничтожна с международно-правовой точки зрения, поскольку Генеральная Ассамблея не обладает ни полномочиями, ни тем более компетенцией для решения подобных вопросов. <...> Все это является прерогативами Совета Безопасности ООН, — подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что принятая резолюция собрала наименьшую поддержку из всех принятых антироссийских резолюций. Больше половины государств-членов отказались поддержать документ, фактически санкционирующий незаконное присвоение средств России за рубежом. По словам Захаровой, сами эти средства пойдут исключительно на финансирование новых или уже поставленных вооружений для продолжения кровопролития и увеличения числа жертв военных действий на Украине.

Ранее участники спецсессии Генассамблеи ООН приняли резолюцию о выплате, предположительно, причиненного ущерба Россией Украине. За резолюцию по созданию международного реестра ущерба проголосовали 94 страны, против высказались 14, воздержались 73.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал документ юридически ничтожным, так как этот документ, как и все остальные, принимаемые ООН, носит рекомендательный характер. По его словам, таким образом западные страны стремятся использовать заблокированные ими средства России для продолжения поставок и оплаты уже поставленных Киеву вооружений. Представитель России назвал такую возможность «неприкрытым грабежом».