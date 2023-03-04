МИД России оценил способность Киева создать защитную зону ЗАЭС Постпред России Ульянов заявил о неготовности Киева к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Запорожская АЭС в Энергодаре

Власти Украины не готовы к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram. Согласно плану МАГАТЭ, такая зона должна была исключить атаки с территории электростанции и против нее.

В сентябре генеральный директор МАГАТЭ выдвинул инициативу о создании защитной зоны ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС. Это предложение (которое исключило бы атаки с территории АЭС и против нее) еще не реализовано. Украина к этому, к сожалению, не готова, — написал постпред.

3 марта советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ВСУ обстреляли сотрудников органов безопасности РФ во время ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Он добавил, что на пути следования миссии российской стороной было обезврежено семь мин-растяжек. Карчаа подчеркнул, что Россия не оставит инцидент без внимания и отправит ноту протеста.

2 марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ротация экспертов Агентства на Запорожской атомной электростанции прошла успешно. Он отметил, что шестая команда специалистов миссии приступила к работе на станции.