МИД России оценил шансы восстановления контактов с Японией МИД: Россия не планирует инициировать восстановление контактов с Японией

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Российская сторона не собирается выступать инициатором восстановления политических контактов с Японией в нынешних условиях, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. По ее словам, Москва ждет встречные шаги со стороны Токио.

Очевидно, что в таких условиях инициировать восстановление политконтактов мы не намерены: их разрыв — это выбор японской стороны, ей и думать о будущем отношений, — заявила Воробьева.

Дипломат добавила, что атмосфера отношений России и Японии продолжает ухудшаться. Она напомнила, что в марте власти островного государства приняли уже 22-й пакет антироссийских санкций. При этом причины таких действий не связаны ни с двусторонними отношениями, ни с самой Японией, отметила Воробьева.

Она призвала власти Японии понять, что сегодня возвращение к нормальному межгосударственному диалогу не представляется возможным. По словам Воробьевой, для этого администрация премьер-министра Фумио Кисиды сперва должна отказаться от антироссийской политики.

Ранее СМИ сообщали, что Токио следует на время приостановить переговоры с Москвой по поводу Курильских островов на фоне текущих обстоятельств. По мнению авторов, Японии будет сложно добиться от России желаемой реакции.