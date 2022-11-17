МИД России оценил условия Украины для переговоров Замглавы МИД Рябков: предварительные условия Украины для начала переговоров неприемлемы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предварительные условия для начала переговоров, которые выдвинули украинские власти, неприемлемы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью RTVI. Он также подчеркнул незыблемость позиции России по защите своей территориальной целостности.

Позиция, безусловно, обеспечивающая нашу территориальную целостность в составе всех тех субъектов, которые в последнее время были приняты в Российскую Федерацию, позиция, при которой нужно осуществить через дипломатические инструменты реализацию, фиксацию целей, стоящих перед специальной военной операцией, — эта позиция незыблема, — сказал Рябков.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация «окончания войны».