МИД России объяснил ранения колумбийцев в Краматорске В МИДе заявили, что пострадавшие жители Колумбии знали о близости к линии огня

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В МИД России сообщили послу Колумбии в Москве Эктору Исидро Аренасу Нейре, что пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ, в ресторане рядом с которым оказались колумбийские гражданские лица, является законной целью для ВС России. Таким образом в ведомстве ответили на заявления колумбийского руководства относительно трех граждан этой страны, пострадавших в Краматорске.

Законной целью удара Вооруженных Сил Российской Федерации являлся пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В момент поражения цели колумбийские гражданские лица оказались в ресторане, располагающемся в том же здании. По имеющейся информации, они были осведомлены о нахождении в непосредственной близости к линии огня в зоне СВО и связанных с этим рисках, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве посоветовали послу рекомендовать колумбийским гражданам воздержаться от посещения территорий, находящихся в зоне ведения боевых действий.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро призвал МИД страны выразить протест России из-за ранения трех колумбийцев при ракетном ударе по подконтрольному Киеву Краматорску в ДНР. Колумбийский лидер посчитал случившееся «нападением на беззащитных колумбийских мирных жителей». В российском посольстве в Боготе в свою очередь назвали поездку колумбийцев в Краматорск безрассудной.