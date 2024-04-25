Зеленского обвинили в создании батальонов смертников Захарова: США наградили Зеленского за создание новых батальонов смертников

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский (слева)

Президент Украины Владимир Зеленский добрался до всех граждан страны ради создания новых батальонов смертников, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова, трансляцию мероприятия проводит пресс-служба ведомства. Дипломат обратила внимание, что Соединенные Штаты наградили политика за эти усилия.

Зеленский добрался буквально до каждого гражданина своей страны для того, чтобы сформировать очередные батальоны смертников, и за это потом получил награду от Соединенных Штатов Америки, — сказала Захарова.

Спикер министерства уверена, что Зеленский воспринимает Украину лишь как способ расплаты за получаемые им деньги и услуги, при этом расплачивается он жизнями самих украинцев. По словам Захаровой, украинский лидер лишил свой народ истории, культуры, языка и будущего.

Он лишил семей отцов, лишил детей своих родителей. Он лишил будущие поколения Украины независимости, — добавила она.

Ранее Захарова высказала мнение о тайной поставке ракет ATACMS Украине. Она назвала это демонстрацией планов США отвлечь внимание мирового сообщества на «сходку по формуле Зеленского», пока Киев наращивает свой террористический потенциал.