Президент Украины Владимир Зеленский добрался до всех граждан страны ради создания новых батальонов смертников, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова, трансляцию мероприятия проводит пресс-служба ведомства. Дипломат обратила внимание, что Соединенные Штаты наградили политика за эти усилия.
Зеленский добрался буквально до каждого гражданина своей страны для того, чтобы сформировать очередные батальоны смертников, и за это потом получил награду от Соединенных Штатов Америки, — сказала Захарова.
Спикер министерства уверена, что Зеленский воспринимает Украину лишь как способ расплаты за получаемые им деньги и услуги, при этом расплачивается он жизнями самих украинцев. По словам Захаровой, украинский лидер лишил свой народ истории, культуры, языка и будущего.
Он лишил семей отцов, лишил детей своих родителей. Он лишил будущие поколения Украины независимости, — добавила она.
Ранее Захарова высказала мнение о тайной поставке ракет ATACMS Украине. Она назвала это демонстрацией планов США отвлечь внимание мирового сообщества на «сходку по формуле Зеленского», пока Киев наращивает свой террористический потенциал.