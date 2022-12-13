МИД России обвинил Совет Европы в «мегафонной дипломатии»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Совет Европы в «мегафонной дипломатии» после письма генерального секретаря организации Марии Пейчинович-Бурич главе российского внешнедипломатического ведомства Сергею Лаврову. По ее мнению, опубликование документа практически сразу после передачи российской стороне свидетельствует об «очередной пропагандистской акции». Слова Захаровой опубликовал Telegram-канал министерства.

К сожалению, Совет Европы встал на путь «мегафонной дипломатии» в общении с нами. В Страсбурге поспешили предать огласке и опубликовать это письмо фактически одновременно с его передачей российским официальным представителям. Это наглядно демонстрирует, что речь идет не о желании вступить в содержательный диалог с нашей страной, а об очередной пропагандистской акции, — сказала Захарова.

Дипломат полагает, смысл этого действия заключается в том, чтобы показать, как Совет Европы переживает о правах человека в России, в то время как РФ «уклоняется» от выполнения международных обязательств.

При этом «за скобками» остается тот факт, что эта организация собственными руками, в угоду русофобскому большинству, разрушила общее гуманитарно-правовое пространство на континенте, сделав невозможным дальнейшее пребывание в Совете Европы и участие в основных конвенциях СЕ России, — подчеркнула Захарова.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что Россия может выйти из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Уточнялось, что причиной этого стало решение комитета министров СЕ прекратить членство РФ в Группе государств против коррупции.