МИД России обвинил Евросоюз в росте цен на энергоресурсы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Европейский союз виноват в нагнетании панических настроений на мировых рынках и росте цен на энергоресурсы, сообщил МИД России. В ведомстве подчеркнули, что обвинения в адрес России безосновательны и продиктованы русофобскими настроениями. При этом, на сайте министерства опубликованы материалы «О мифах Евросоюза в сфере продовольственной и энергетической безопасности», которые подробно излагают причины мирового кризиса в сфере продовольствия и энергетики.

Представленные материалы не только свидетельствуют о безосновательности подобных обвинений, замешанных на оголтелой русофобии, но и прямо указывают на ответственность самого Евросоюза за нагнетание панических настроений на мировых рынках, рост цен на энергоресурсы и сельскохозяйственную продукцию, — говорится в сообщении.

Ранее вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), экс-министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина заявил, что в результате дефицита продовольствия и дороговизны продуктов и удобрений, что стало результатом украинского кризиса, число голодающих и недоедающих на планете может достигнуть 220 млн человек. По его словам, в портах Украины заблокированы порядка 6 млн тонн зерна и почти 14 млн тонн кукурузы. Если эти грузы не разблокируют, нестабильность продовольственной безопасности будет расти. Следствием этого станет рост цен и дефицит удобрений.