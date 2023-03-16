МИД России обвинил Армению в перекладывании ответственности за Карабах Захарова: Армения перекладывает ответственность за Карабах на третьи страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России

Армения не берет на себя ответственность за судьбу Карабаха и перекладывает ее на третьи страны, заявила в ходе брифинга представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, эта линия поведения стала использоваться сразу после проведения саммита под эгидой Евросоюза в Праге, и с тех пор Ереван не отклонялся от нее.

Мы рассматриваем высказывания армянского руководства как продолжение линии, которая была взята на саммите в Праге под эгидой Евросоюза. Поэтому оставляем на совести армянской стороны, руководства Армении, попытки возложить на третьи страны ответственность за судьбу Нагорного Карабаха, — сказала Захарова.

При этом она подчеркнула, что российские миротворцы пытаются делать все возможное с целью избежать конфликтных ситуаций и провокаций на территории Карабаха и за его пределами. Захарова отметила, что положение в регионе зависит от действий и заявлений всех сторон.

В ответ на вопрос о том, должна ли Россия защищать Карабах в том случае, если Азербайджан захочет взять его под свой контроль, представитель МИД РФ заявила, что комментирует только случившиеся события.

Рассказывать, как бы это могло выглядеть, если бы что-то произошло – неуместно, неправильно и очень вредно в данном случае. Потому это приведет к спекуляциям, инсинуациям и т.д. Будет что-то, что потребует реакции, мы ее дадим. Заниматься моделированием крайне опасно, — считает Захарова.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Ереван так и не распорядился вывести свои войска с территории Азербайджана, хотя официально признавал территориальную целостность страны на переговорах в Праге и в Сочи в 2022 году. По его словам, в Карабахе по-прежнему остаются армянские военнослужащие, которых там быть не должно.