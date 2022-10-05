МИД России: обсуждение договора об отношениях с Японией невозможно Дипломат МИД России Ноздрев назвал невозможным обсуждение с Японией договора об отношениях

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Директор Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев заявил, что в настоящее время невозможно обсуждение с Японией всеобъемлющего договора об отношениях, в том числе о мире. Это связано с явно недружественной позицией, которую Токио занимает по отношению к Москве, отметил он в беседе с РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Россия прежде вела переговоры с Японией о документе, который бы отвечал современным реалиям и мог бы определять магистральные направления ускоренного развития всего комплекса отношений двух стран.

Как было подчеркнуто в заявлении МИД России от 21 марта 2022 года, совершенно очевидно, что обсуждение подобного договора с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции и стремится нанести ущерб интересам нашей страны, невозможно, — уточнил Ноздрев.

Ранее востоковед Кристина Вода заявила, что недавнее заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о стремлении к мирному договору с Россией было сделано из-за снижения его рейтинга одобрения и провала японской дипломатии в целом. По ее словам, политик хотел продемонстрировать решимость в решении внешнеполитических проблем, в список которых входит не только серьезное ухудшение отношений с Россией.