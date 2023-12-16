МИД России обсудил с ООН блокировку российской продукции из-за санкций

Фото: МИД РФ

Сергей Вершинин

Ситуацию вокруг безвозмездных поставок российских зерновых и удобрений в беднейшие страны мира обсудили заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспен и заместитель генсекретаря всемирной организации Мартин Гриффитс, передает МИД РФ. При этом дипломаты подняли вопросы «блокирования российского сельхозэкспорта в результате введения западными странами незаконных односторонних санкций».

Был продолжен подробный обмен мнениями по задачам обеспечения беспрепятственного доступа российских удобрений и продовольствия на мировые рынки с учетом значительности их доли и в интересах преодоления кризисных явлений в сфере глобальной продовольственной безопасности, противодействия угрозам голода, — говорится в сообщении.

22 ноября Россия направила первые корабли с бесплатным российским зерном в Африку. Об этом Путин говорил, выступая на онлайн-саммите «Большой двадцатки». По его словам, Москва продолжает выполнять все обязательства в сфере экспорта продовольствия.

Летом Союз экспортеров зерна сообщил, что Россия впервые после выхода из зерновой сделки продала подорожавшую пшеницу. Каирская государственная компания GASC закупила 300 тысяч тонн российской пшеницы по $250 за тонну. Стоимость фрахты из порта Кавказ составила $14 за каждую тонну.