МИД России обновит рекомендации для выезжающих в недружественные страны

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Министерство иностранных дел России обновит рекомендации для граждан, планирующих отправиться в поездку в недружественные страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы консульского департамента ведомства Алексея Климова. По его словам, риск возникновения конфликтов и других неприятных ситуаций в таких странах возрос. Чаще всего с ними сталкиваются граждане, отправляющиеся в прибалтийские республики, отмечает Климов.

В настоящее время проводится работа по обновлению рекомендаций для российских граждан, выезжающих в недружественные страны, с учетом высоких рисков наступления соответствующих негативных последствий, — заявил он.

Глава консульского департамента МИД России уточнил, что в последнее время в недружественных государствах чаще фиксируются случаи дискриминации и политизированного отношения к гражданам РФ. Значительная часть из них приходится на прибалтийские государства, в особенности на Латвию. Климов напомнил, что многие российские граждане, проживающие в Латвии, находятся под угрозой депортации.

Посол Алексей Ерхов ранее поделился советом с туристами, планирующими отправиться на отдых в Турцию. Он посоветовал россиянам страховаться в республике. Посол подчеркнул, что счета за медицинские услуги, оказываемые турецкими врачами, могут достигать «астрономических» сумм.