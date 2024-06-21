МИД России обещал ответить Японии чувствительными санкции

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Россия продолжит отвечать жесткими контрмерами на санкции со стороны Японии, об этом заявила директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева своему японскому коллеге Масаши Накагомэ. Беседа произошла по инициативе японской стороны, пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва указала на деградировавшие до беспрецедентно низкого уровня отношения двух государства «вследствие недальновидной враждебной политики» Токио. Очередным шагом к полному разрушению отношений стал 24-й пакет «нелегитимных односторонних» санкций, добавили в МИД.

Предупредили, что в такой ситуации продолжим реагировать максимально жесткими и чувствительными для Токио контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами, — утверждается в публикации.

21 июня японские власти включили в санкционный список еще 11 физлиц и 41 компанию из России. По данным ведомства, рестрикции были введены из-за ситуации на Украине.

В частности, под ограничительные меры попали секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина и еще пять членов ЦИК. Правительство Японии также инициировало возможную, в случае их обнаружения, заморозку активов главы корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова и гендиректора «Уралвагонзавода» Александра Потапова.