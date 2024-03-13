МИД России не получал уведомлений по выводу пограничников из Еревана Захарова: МИД не получал уведомлений от Армении о решении вывести пограничников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

России по дипломатическим каналам не поступали уведомления от Армении о решении вывести пограничников РФ из аэропорта Еревана, сообщила на брифинге представитель МИД страны Мария Захарова. Она подчеркнула, что заявление Еревана было сделано после целой серии недружественных шагов по отношению к Москве. Трансляция брифинга идет на официальной странице МИД России во «ВКонтакте».

Мы видели комментарии армянского руководства, по данной теме соответствующее уведомление было направлено по ведомственной линии, по дипломатическим каналам мы ничего не получали. <...> Упомянутые объявления сделаны армянской стороной на фоне целой серии недружественных шагов и заявлений официального Еревана, — сказала Захарова.

Представитель МИД России выразила надежду, что все решения по данному вопросу будут приниматься по межведомственной линии. Она также усомнилась, что принятое Ереваном решение отвечает интересам Армении и ее народа.

Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников обратил внимание на то, что решение о выводе российских пограничников является суверенным правом Армении. Однако, по его словам, курс Еревана на сотрудничество с Евросоюзом и НАТО не останется проигнорированным Москвой. Россия уже не будет обеспечивать безопасность Армении при внешних конфликтах, так как республика в прямом смысле отказалась от этого, добавил он.