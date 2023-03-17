МИД России назвал заявления США о ДСНВ несостоятельными Рябков: отказ США признавать приостановку Россией действия ДСНВ несостоятелен

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В МИД РФ назвали несостоятельными заявления представителей США о том, что приостановка Москвой действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) юридически недействительна, заявил замглавы ведомства Сергей Рябков изданию «Коммерсант». Он добавил, что российская сторона ранее неоднократно предоставляла все необходимые юридические обоснования своего решения. Рябков также подчеркнул, что США регулярно нарушали условия договоренностей.

Рассматриваем подобные вбросы как элемент ведущейся сейчас Вашингтоном политико-пропагандистской кампании, целью которой является принудить Россию к восстановлению режима ДСНВ и сохранению для США возможности по беспрепятственному «просвечиванию» нашего стратегического арсенала, — сказал дипломат.

Госдепартамент США ранее отказался признать решение России о приостановке участия в ДСНВ. Американское ведомство считает решение Москвы «юридически ошибочным» и подчеркивает, что Россия по-прежнему «связана обязательствами по договору».

После этого, в МИД РФ отметили, что Россия приостановила участие ДСНВ, поскольку Соединенные Штаты его нарушили. По словам представителя ведомства, Запад во главе с США ведет гибридную войну против России и благодаря участию РФ в ДСНВ американское правительство может «просвечивать» ее стратегический арсенал.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке деятельности России в ДСНВ.