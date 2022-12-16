МИД России назвал условие продления зерновой сделки в будущем Замглавы МИД Вершинин заявил, что Москва признает смысл зерновой сделки при коррективах

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Россия готова признать необходимость продления зерновой сделки в будущем при внесении определенных коррективов, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает ТАСС. Он отметил, что через несколько дней проведет переговоры по видеосвязи с представителями ООН по данному вопросу.

Ранее Россия и Турция утвердили пакетный характер по вывозу зерна с Украины в ходе предварительных консультаций между замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым и его турецким коллегой Седатом Оналом. Стороны условились обеспечить гарантии безопасности для переправки продовольствия в беднейшие страны Африки, Азии и Латинской Америки.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует согласие всех сторон по продлению продуктовой сделки. Он также отметил, что ООН полностью привержена устранению остающихся препятствий на пути экспорта продовольствия и удобрений из России.