МИД России назвал действия Израиля нарушением прав человека МИД РФ: Израиль нарушает права человека призывом выселить жителей Газы

Фото: Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Призыв властей Израиля об эвакуации из сектора Газа около 1 млн жителей нарушает права человека, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД России Михаил Богданов. По его словам, которые передает ТАСС, людей выселяют из домов, где они жили всю жизнь.

Это не эвакуация, это выселение из своих домов, из мест, где они жили всю жизнь, поэтому я думаю, что это мало кому понравится, — отметил он.

Россия выступает за прекращение бомбардировок и насилия, подчеркнул Богданов. Замминистра особо отметил, что двух миллионов человек лишили самых элементарных источников жизни: воды, продуктов питания, медицинских препаратов и электроэнергии, и это не лезет «ни в какие ворота».

Власти Израиля ранее дали палестинцам 24 часа, чтобы эвакуироваться из северной части сектора Газа в южную. Как сообщили в пресс-службе армии обороны, в ближайшие дни ЦАХАЛ продолжит активную деятельность в Газе, поэтому эвакуация необходима для избежания причинения вреда гражданскому населению.

Группировка ХАМАС в свою очередь призвала жителей северной части Газы оставаться дома. Члены палестинского движения считают действия Израиля психологической войной.