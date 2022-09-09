МИД России назвал аморальным бездействие ЮНЕСКО на фоне убийства Дугиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия учтет аморальное бездействие ЮНЕСКО, чье руководство так и не отреагировало на жестокое убийство украинскими диверсантами российской журналистки Дарьи Дугиной, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В ведомстве заявили, что в соответствии с мандатом ООН генеральный директор организации обязан был это сделать.

Несмотря на неоднократные публичные и осуществленные по дипломатическим каналам призывы российской стороны к руководству Секретариата ЮНЕСКО осудить жестокое убийство российской журналистки Д.А.Дугиной, погибшей в результате совершенного диверсантами киевского режима теракта 20 августа с.г., за прошедшее с момента трагедии время этого так и не произошло, — говорится в сообщении.

Дугина погибла 20 августа. Журналистка возвращалась домой с фестиваля «Традиция» в Подмосковье, где выступал с лекцией ее отец, философ и общественный деятель Александр Дугин. Девушка ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда сработало взрывное устройство.

В ее убийстве в ФСБ подозревают Наталью Вовк, прибывшую в июле в Москву вместе с 12-летней дочерью и поселившуюся в соседнем подъезде дома, где жила Дарья. При этом ответственность за убийство взяла на себя ранее неизвестная организация — Национальная республиканская армия. NEWS.ru разбирал подробности «партизанской» версии.