МИД России: НАТО уже потерпело поражение на Украине Замглавы МИД РФ Грушко: НАТО уже потерпело поражение на Украине

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НАТО уже потерпело поражение на Украине, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко. В разговоре с ТАСС дипломат пояснил, что проигрыш Альянса связан с провалом проекта превращения Украины в «анти-Россию». Высказывание Грушко стало ответом на заявление генсека Альянса Йенса Столтенберга о том, что поражение Украины эквивалентно поражению блока.

НАТО уже потерпела поражение на Украине. Это поражение связано с крахом проекта превращения Украины в «анти-Россию», — заявил Грушко.

По словам представителя МИД России, в ходе конфликта на Украине НАТО продолжает его эскалацию, а также поднимает ставки. Грушко считает, что Альянс мог бы не допустить столкновения на Украине, однако страны-члены блока подталкивали Киев к усилению кризиса и демонизации Москвы.

Грушко также отметил, что никому не известны победы НАТО, однако все знают результаты военных интервенций Альянса.

Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что если Украина ударит по России поставленными НАТО ракетами большой дальности, Россия официально объявит Альянс участником конфликта и нанесет ответные удары по его странам. В разговоре с НСН он отметил, что удар могут нанести и по тем странам НАТО, из которых в украинскую армию прибывали добровольцы. Военный аналитик заявил, что мир стоит на пороге перехода к начальному этапу третьей мировой войны и вопрос стоит только в том, когда он произойдет.