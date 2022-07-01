МИД России: НАТО ставит под сомнение независимость Китая Замглавы МИД Грушко: НАТО поставила под сомнение право Пекина на независимое развитие

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

НАТО ставит под сомнение право Китая на самостоятельное развитие, заявил на конференции клуба «Валдай» замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Ранее лидеры стран — членов военно-политического блока в ходе саммита в Мадриде утвердили новую стратегию Альянса, в которой отмечается, что политика Пекина противоречит интересам и ценностям объединения.

Это не только разворот НАТО в Тихоокеанский регион, выход за рамки первоначального мандата, потому что Альянс все-таки занимается поддержанием безопасности в Североатлантическом регионе. И первый вопрос, который следовало бы задать людям, которые писали эти формулировки: в каком регионе Китай угрожает натовским интересам, — сказал Грушко.

Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь обвинил НАТО в разжигании «менталитета холодной войны». Он отметил, что Альянсу стоит перестать наживать себе новых врагов и не добиваться роста напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Постпред Китая при ООН Чжань Цзюнь, в свою очередь, заявил, что Пекин очень встревожен новой стратегической концепцией НАТО. Он отметил, что военно-политический блок сам создает проблемы по миру, но не прекращает объявлять о новых угрозах со стороны ряда стран.