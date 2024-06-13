МИД России: НАТО готовится к потенциальному военному конфликту Захарова: НАТО ведет подготовку к потенциальному военному конфликту с Россией

Фото: Sgt. Cesar Salazar Jr./Keystone Press Agency/Global Look Press

НАТО готовится к потенциальному военному конфликту с Россией, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, пишет ТАСС. Она подчеркнула, что у России не было никаких агрессивных планов в отношении альянса, однако у них в отношении РФ они есть.

На деле Североатлантический альянс уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией, — подчеркнула дипломат.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия может скорректировать свою доктрину о ядерном сдерживании в соответствии с текущими потребностями. По его словам, к этому Москву подталкивают неприемлемые действия стран НАТО.

Также Рябков заявлял, что Москва предостерегла Вашингтон от просчетов, которые могут привести к фатальным последствиям. Так он прокомментировал разрешение Киеву применять вооружение американского производства по объектам на территории России. По его словам, администрация США недооценивает серьезность отпора, «который они могут получить».

До этого в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не стремится к конфликту с Россией и не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны. В то же время там признали, что американские власти позволили Киеву наносить удары по военным объектам России своим оружием.