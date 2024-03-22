Россия нашла, чем ответить Канаде за санкции МИД России: Москва ввела санкции против 56 граждан Канады

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия ввела санкции против 56 канадцев в ответ на аналогичные меры Оттавы, сообщили в МИД России. Среди ограничений — запрет на въезд на территорию РФ. Российское министерство обвинило Канаду в том, что страна «опекает пронацистский режим» на Украине.

В ответ на постоянно вводимые либеральным правительством Джастина Трюдо санкции против представителей российского руководства... а также всех, кто неугоден официальной Оттаве, опекающей пронацистский режим в Киеве, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 56 граждан Канады, — сказано в публикации.

В МИД пояснили, что российские контрмеры носят избирательный характер. Под ограничения, в частности, попали те, кто вовлечен в «кампанию по восхвалению гитлеровских пособников», включая инцидент с чествованием в канадском парламенте эсэсовца Ярослава Гунько. Кроме того, санкции наложены на причастных к поставкам вооружений ВСУ, а также активных участников «раздуваемой властями русофобской» политики, добавили в ведомстве.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от Канады пакет помощи на $1,5 млрд. По его словам, с помощью этих денег правительство страны собирается компенсировать бюджетный дефицит.

Кроме того, стало известно, что Канада выделит свыше $29,5 млн на закупку вооружения для ВСУ в рамках чешской инициативы. Оттава также передаст Киеву приборы ночного видения на сумму $5,5 млн и более 800 дронов.