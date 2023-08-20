МИД России напомнил об игнорировании Западом убийства Дугиной Захарова: международные организации так и не отреагировали на убийство Дугиной

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Фотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной

Международные организации полностью проигнорировали убийство журналистки Дарьи Дугиной, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также отметила, что без внимания остались и другие преступления Украины в отношении представителей российских СМИ.

Спустя год после трагической гибели Дугиной мы так и не услышали от профильных международных организаций и правозащитных институтов ни слова об этом и многих других осознанных злодеяниях в отношении представителей СМИ, чья точка зрения не совпадает с одобренной коллективным Западом, — сказала дипломат.

Дугина погибла 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ сообщила, что это было убийство, за которым стоят украинские спецслужбы, а исполнителем выступила украинка Наталья Вовк.

Правозащитники Иван Мельников и Мира Тэрада призвали проверить экс-сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина на непосредственную причастность к убийству журналистки Дарьи Дугиной и получение взятки. Активисты обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой переквалифицировать обвинение фигуранту дела.

По словам Мельникова, сейчас Рыбину не вменяют тяжкие статьи. Экс-сотрудник ГИБДД обвиняется в превышении должностных полномочий и нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения.