МИД России: накачка Украины дальнобойным оружием расширит географию СВО

Фото: Gertrud Zach/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивная система залпового огня M270 MLRS

География специальной военной операции на Украине будет расширена в случае поставок Киеву дальнобойного оружия, заявил в интервью ТАСС глава департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев. Он добавил, что стоящая миллиарды военная помощь Запада Украине на ход военной операции существенно не влияет.

Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше, — сказал Дарчиев.

По его словам, Москва не может допустить, чтобы на подконтрольных Киеву территориях находилось оружие, представляющее прямую угрозу как России, так и республикам Донбасса, и взятым под контроль в ходе операции районам.

Даричев отметил, что переданное ВСУ оружие может расползтись по черным рынкам и стать угрозой для безопасности мирового сообщества.

Накануне посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что ВСУ нуждаются в более дальнобойном оружии. По ее словам, он необходимо не для обстрелов России, а чтобы достать огнем любую точку на своей территории. Маркарова подчеркнула, что поставки американского оружия имеют решающее значение.