МИД России: Италия не может быть гарантом мирного урегулирования на Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Италия не может выступать в качестве гаранта мирного урегулирования на Украине, поскольку оказывает киевскому режиму военную поддержку и придерживается антироссийской позиции, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, с учетом этого предложение Рима выглядит странно, говорится в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что многие страны выражают готовность участвовать в процессе урегулирования украинского кризиса, некоторые из них прямо предлагают свои посреднические услуги. Одни делают это искренне, другие — из корыстных побуждений, рассчитывая на политические дивиденды, отметила она.

Италия, как указывает представитель министерства, входит в число стран, которые с самого начала СВО встали на сторону Киева и принялись снабжать украинскую армию оружием, что ведет к росту числа жертв среди гражданского населения, затягиванию конфликта и чревато втягиванием стран НАТО в прямое военное противостояние с Россией

Очевидно, что с учетом занятой Италией ангажированной позиции мы не можем рассматривать ее ни в качестве «честного брокера», ни возможного гаранта мирного процесса, — сказала Захарова.

О готовности Рима выступить гарантом мирного соглашения по Украине премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в конце прошлого года. Она сообщила, что собирается в ближайшее время встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским и обсудить с ним этот вопрос.