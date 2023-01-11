МИД России: Евросоюз полностью подчиняется задачам НАТО Захарова: Вашингтон намерен сделать Евросоюз вассалом в объявленном им «глобальном соперничестве»

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Подписанная декларация о сотрудничестве Евросоюза и НАТО свидетельствует о полном подчинении ЕС задачам военно-политического блока, являющегося силовым инструментом для обеспечения интересов Вашингтона, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что мотивы США — втянуть ЕС в «глобальное соперничество», чтобы европейцы все больше подпадали под зависимость Вашингтона, теряя позиции в мировой политике и экономике. Кроме того, по ее словам, безопасность в евро-атлантическом регионе осуществляется путем борьбы с Россией, что противоречит обязательствам в рамках ОБСЕ.

Мотивы американцев предельно ясны — втянуть Евросоюз в объявленное Вашингтоном <...> «глобальное соперничество», и тогда европейцам будет уготована незавидная судьба американского вассала, теряющего позиции в мировой политике и экономике, с каждым шагом попадая во всё большую зависимость от Вашингтона, — сказала дипломат.

Сегодня днем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сообщила, что Евросоюз и НАТО создали целевую группу по совместной защите критической инфраструктуры. Политик отметила, что это новый фокус сотрудничества, к которому привели диверсии на «Северных потоках».

Ранее австрийское издание Die Presse писало, что ЕС и НАТО усилят военное партнерство из-за конфликта на Украине. Газета указывала, что Столтенберг, фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель планируют подписать новую декларацию о сотрудничестве, состоящую из 14 пунктов. Согласно документу, Евросоюз и НАТО обязуются вывести сотрудничество в военной сфере на более высокий уровень, мобилизовав при этом «все имеющиеся общие инструменты, будь то политические, экономические или военные, для достижения общих целей».