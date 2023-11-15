Лавров примет участие в заседании ОДКБ в Минске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании глав МИД, Минобороны и секретарей совбезов ОДКБ, сообщила представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова. Заседание будет проходить в Минске 22 ноября, в рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы, связанные с военно-политической обстановкой в зоне ответственности организации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей безопасности ОДКБ, — заявила Захарова.

Отмечается, что помимо обсуждения обстановки в регионах ближнего зарубежья участники заседания также обсудят и итоги многостороннего сотрудничества в рамках ОДКБ. Кроме того, будут определены перспективы дальнейшего развития системы коллективной безопасности. По итогам мероприятия планируется принять ряд совместных заявлений.

Как сообщалось ранее, министры обороны и иностранных дел Казахстана также подтвердили свое участие в предстоящем мероприятии. По словам представителя МИД республики Айбека Смадиярова, к заседанию также присоединится и секретарь Совбеза Казахстана Гизат Нурдаулетов.