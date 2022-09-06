МИД России сообщил имена сотрудников посольства, погибших в Кабуле МИД России: дипломаты Шах и Сергеевич погибли в теракте в Кабуле 5 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

МИД России сообщил имена сотрудников посольства в Кабуле, погибших при теракте 5 сентября, передает пресс-служба министерства в Telegram-канале. Это второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич. В ведомстве выразили соболезнования родственниками и близким погибших.

Руководство МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 5 cентября 2022 года трагически погибли при теракте в Афганистане сотрудники Посольства России в Кабуле — второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич, — указано в канале МИД.

Накануне у ворот здания российской дипмиссии в Кабуле подорвался террорист-смертник. Затем он был застрелен охранниками талибов («Талибан», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В результате происшествия погибли или пострадали от 15 до 20 человек, включая студентов, которые учатся в России. Взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.

Позднее МИД России подтвердил гибель двух российских сотрудников дипмиссии при взрыве. По предварительным данным, еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. По информации местных журналистов, смертник хотел добраться до охраны посольства, но не успел.

Ответственность за совершенный теракт взяли на себя члены «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ).